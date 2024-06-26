Севастополь, 26 июня, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Пострадавшие при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) 23 июня на Севастополь получат компенсации. Об этом 26 июня на заседании правительства сообщила директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

Она пояснила, что размер выплат будет зависеть от степени тяжести полученного вреда здоровью.

«Тяжкий и вред средней тяжести в размере 400 тыс. рублей, легкий вред ― в размере 200 тысяч», ― уточнила Сулягина.

Выплаты в размере 1 млн рублей также предусмотрены и членам семей, супруге или супругам погибших или умерших в результате чрезвычайной ситуации. Эту сумму выплатят каждому члену семьи в равных долях.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня украинская армия выпустила по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США с кассетными боевыми частями. Силы ПВО перехватили четыре из них. В воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей, и ещё 153 мирных жителя пострадали.

В Минобороны заявили, что США несут ответственность за атаку, так как Вашингтон поставляет Киеву ракеты АTACMS, а американские специалисты вводят в них полётные задания на основе информации спутниковой разведки США.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 25 июня сообщил, что в стационарах Севастополя и Москвы остаются 77 пострадавших при обстреле города во стороны ВСУ, из них в тяжёлом состоянии 14 пациентов. В тот же день в пресс-службе губернатора Севастополя сообщили, что в медучреждениях города остаются 50 пострадавших от обстрела. В числе проходящих лечение ― 12 детей. Один пострадавший при атаке ВСУ находится в тяжёлом состоянии.

Ранее в ведущие московские медучреждения направили 22 человека, из которых 12 детей. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжёлое, два ребёнка находятся в крайне тяжёлом состоянии.