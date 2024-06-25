Севастополь, 25 июня, 2024, 10:54 — ИА Регнум. После обстрела Севастополя со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в медучреждениях города остаются 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Севастополя.

Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

Уточняется, что таковы данные на 10:00 (мск) 25 июня. В числе проходящих лечение ― 12 детей. Один пострадавший при атаке ВСУ находится в тяжёлом состоянии.

Днём 24 июня губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал о 79 пострадавших, госпитализированных в больницы города.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 23 июня обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. В Минобороны отметили, что силы ПВО перехватили четыре ракеты, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты, что привело к жертвам среди мирного населения.

В результате агрессии украинских войск погибли четыре человека. Трое из них были местными жителями, а один прибыл из другого региона России. Также пострадали 153 мирных жителя, 79 из них, включая 27 детей, госпитализировали. 22 пострадавших, в том числе 12 детей, транспортировали из Севастополя в Москву. Врачи, которые их сопровождали, оценили состояние пациентов как удовлетворительное. По их словам, они перенесли полёт хорошо, без ухудшения состояния.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 25 июня сообщил, что в стационарах Севастополя и Москвы остаются 77 пострадавших при обстреле города во стороны ВСУ, из них в тяжёлом состоянии 14 пациентов.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что двое пострадавших детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, а ещё шестеро — в реанимации.

Доктор медицинских наук, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Прометной, в отделение реанимации и интенсивной терапии Российскую детскую клиническую больницу доставили пострадавших детей в возрасте от 8 до 15 лет — троих мальчиков и одну девочку. Они остаются в тяжёлом состоянии.