МИД назвал санкции США против «Касперского» борьбой с конкурентами
Санкт-Петербург, 26 июня, 2024, 14:47 — ИА Регнум. США, вводя санкции против руководства компании «Лаборатория Касперского», сводят счёты с конкурентами их IT-сектора. Об этом 26 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях XII Петербургского международного юридического форума.
Она отметила, что Россия рассматривает санкции как часть гибридной войны Вашингтона, но помимо отработки русофобской линии администрация президента США Джо Байдена руководствуется и корыстными мотивами.
«Американцы сводят счёты с теми зарубежными компаниями, которые являются прямыми конкурентами для IT-гигантов Кремниевой долины», — заявила Захарова.
По её словам, США в подобных случаях прибегают к недобросовестной конкуренции.
Как передавало ИА Регнум, власти США запретили использовать на территории страны программное обеспечение «Лаборатории Касперского». С 29 сентября компании запретят вступать в транзакции в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг в сфере кибербезопасности.
Утверждается, что применение ПО компании связано с угрозой передачи данных российским властям. Кроме того, в отношении «Лаборатории Касперского» ввели экспортные ограничения и новые требования к лицензированию.
Решение американского правительства в отношении продуктов компании «Лаборатория Касперского» поспособствует развитию киберпреступности, заявили в пресс-службе компании. Клиенты вынужденно столкнутся с серьёзными сложностями, поскольку придётся срочно искать замену технологиям, на которые полагались многие годы. «Лаборатория Касперского» сможет продавать и продвигать в США лишь сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности. В других странах бизнес остаётся стабильным, добавили в пресс-службе.
Американские власти вводом санкций против «Лаборатории Касперского» демонстрируют желание помочь своим компаниями, пытаясь нечестным способом избавиться от сильного конкурента, заявил 22 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.