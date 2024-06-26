Санкт-Петербург, 26 июня, 2024, 14:47 — ИА Регнум. США, вводя санкции против руководства компании «Лаборатория Касперского», сводят счёты с конкурентами их IT-сектора. Об этом 26 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях XII Петербургского международного юридического форума.

TASS /Pavel Golovkin

Она отметила, что Россия рассматривает санкции как часть гибридной войны Вашингтона, но помимо отработки русофобской линии администрация президента США Джо Байдена руководствуется и корыстными мотивами.

«Американцы сводят счёты с теми зарубежными компаниями, которые являются прямыми конкурентами для IT-гигантов Кремниевой долины», — заявила Захарова.

По её словам, США в подобных случаях прибегают к недобросовестной конкуренции.

Как передавало ИА Регнум, власти США запретили использовать на территории страны программное обеспечение «Лаборатории Касперского». С 29 сентября компании запретят вступать в транзакции в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг в сфере кибербезопасности.

Утверждается, что применение ПО компании связано с угрозой передачи данных российским властям. Кроме того, в отношении «Лаборатории Касперского» ввели экспортные ограничения и новые требования к лицензированию.

Решение американского правительства в отношении продуктов компании «Лаборатория Касперского» поспособствует развитию киберпреступности, заявили в пресс-службе компании. Клиенты вынужденно столкнутся с серьёзными сложностями, поскольку придётся срочно искать замену технологиям, на которые полагались многие годы. «Лаборатория Касперского» сможет продавать и продвигать в США лишь сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности. В других странах бизнес остаётся стабильным, добавили в пресс-службе.

Американские власти вводом санкций против «Лаборатории Касперского» демонстрируют желание помочь своим компаниями, пытаясь нечестным способом избавиться от сильного конкурента, заявил 22 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.