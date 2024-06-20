Вашингтон, 21 июня, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Власти США запретили использовать на территории страны программное обеспечение (ПО) компании «Лаборатория Касперского». Информация об этом размещена в Федеральном реестре официальных документов американского правительства.

Иван Шилов ИА Регнум США

Отмечается, что с 29 сентября в США группе компаний «Лаборатория Касперского» запрещено вступать в транзакции в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг в сфере кибербезопасности. Утверждается, что применение данного ПО связано с угрозой передачи данных российским властям.

Кроме того, в отношении компании ввели экспортные ограничения. Также вводятся новые требования к лицензированию.

Как передавало ИА Регнум, в апреле телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники сообщал о намерении США запретить использовать в стране любое ПО, созданное «Лабораторией Касперского», из соображений национальной безопасности. Американскому правительству запретили применять ПО российского разработчика. Что касается запрета для частных компаний и американцев, то он будет иметь «беспрецедентный характер», заявляли журналисты.

Власти США с 12 сентября ввели запрет на предоставление услуг в сфере IT и ПО на территории России. Новое определение запрещает предоставлять любому лицу в РФ консультационные и проектные услуги в области IT, а также облачные услуги для ПО, позволяющего управлять предприятием или заниматься проектированием и производством.