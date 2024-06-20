Вашингтон, 21 июня, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Решение американского правительства в отношении продуктов компании «Лаборатория Касперского» поспособствует развитию киберпреступности, заявили в пресс-службе компании.

gilipollastv У офиса «Лаборатории Касперского»

«Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено. Более того, пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного программного обеспечения (ПО) лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам», — указали в лаборатории.

Нынешним клиентам компании в США предстоит столкнуться с серьёзными сложностями, поскольку они вынуждены срочно искать замену технологиям, на которые полагались многие годы. «Лаборатория Касперского» сможет продавать и продвигать в США лишь сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности, передаёт RT.

Несмотря на ограничения, «Лаборатория Касперского» заверила, что продолжит защищать мир от киберугроз, а свой бизнес — от действий, направленных на несправедливый ущерб репутации и коммерческим интересам компании.

В других странах бизнес компании остаётся стабильным, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, с 29 сентября в США группе компаний «Лаборатория Касперского» запрещено вступать в транзакции в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг в сфере кибербезопасности. Утверждается, что применение данного ПО связано с угрозой передачи данных российским властям. Кроме того, в отношении компании ввели экспортные ограничения. Также вводятся новые требования к лицензированию.

У России нет возможности диалога с США по кибербезопасности, заявил 10 апреля директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. По его словам, цель США в информационно-коммуникационных технологиях — нанести поражение России с помощью некинетических средств.