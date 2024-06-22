Вашингтон, 22 июня, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Американские власти вводом санкций против «Лаборатории Касперского» демонстрируют желание помочь своим компаниями, пытаясь нечестным способом избавиться от сильного конкурента. Таким образом прокомментировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов новые ограничения в отношении компании и её руководства.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Очередной политизированный шаг администрации — попытка подать ситуацию так, будто любая предпринимательская деятельность в России находится «под колпаком спецслужб». Постараться отпугнуть бизнес от нормального обоюдовыгодного взаимодействия, а потребителей — от покупки продуктов «Касперского». В реальности налицо стремление нечестными методами «подтянуть» возможности собственных корпораций», — приводит в Telegram-канале слова Антонова пресс-служба дипмиссии.

Посол отметил, что многие американские корпорации не стесняются признаться в тесном сотрудничестве с разведкой США ради госконтрактов.

В Вашингтоне давно завидовали лидирующим позициям российской фирмы во многих странах. В США не хотят признать достойную конкуренцию местным программистам. «Лаборатория Касперского» с 2017 года подпадает то под одни, то под другие ограничения США, констатировал Антонов.

Как передавало ИА Регнум, с 29 сентября в США группе компаний «Лаборатория Касперского» запрещено вступать в транзакции в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг в сфере кибербезопасности. Утверждается, что применение данного ПО связано с угрозой передачи данных российским властям. Кроме того, в отношении компании ввели экспортные ограничения. Также вводятся новые требования к лицензированию.

Решение американского правительства в отношении продуктов компании «Лаборатория Касперского» поспособствует развитию киберпреступности, заявили в пресс-службе компании. Клиенты вынужденно столкнутся с серьёзными сложностями, поскольку придётся срочно искать замену технологиям, на которые полагались многие годы. «Лаборатория Касперского» сможет продавать и продвигать в США лишь сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности. В других странах бизнес компании остаётся стабильным, добавили в пресс-службе.