Санкт-Петербург, 26 июня, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Заявление, подобное высказыванию советника руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаила Подоляка после ракетной атаки ВСУ по Севастополю, мог сделать только душевнобольной человек. Об этом 26 июня заявила на брифинге на полях XII Петербургского международного юридического форума официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Efrem Lukatsky/AP/TASS Советник главы офиса киевского режима Украины Михаил Подоляк

«Я считаю, то, что сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, переходит вообще в иную категорию, это что-то из разряда заявлений, которые может себе позволить только душевнобольной человек или человек с искажёнными представлениями в принципе о нашей планете и нашей цивилизации», — сказала она.

По мнению Захаровой, этими словами Подоляк прямо сказал, что Киев считает всё находящееся в Крыму и Севастополе военными целями, а проживающих там людей — оккупантами.

Дипломат отметила, что считает такие высказывания либо «дихотомией» — абсолютно психиатрическим случаем, либо желанием и стремлением настолько запутать словами ситуацию, чтобы никто ничего не понял.

«Никто из западников даже не осмелился одернуть этих своих, так сказать, марионеток <…>. То количество чудовищных высказываний и комментариев, которые наводнили публичное пространство, говорит о том, что на Украине происходят какие-то просто глобальные процессы расчеловечивания», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня Захарова отметила, что слова советника руководителя офиса Зеленского, назвавшего Крым местом «с сотнями прямых военных целей», являются стопроцентной калькой с немецко-нацистской концепции зачистки полуострова. Она уточнила, что теперь к этой концепции добавилось вооружение производства США и методология современного международного терроризма.

Подоляк 24 июня после ракетной атаки ВСУ по Крыму заявил, что на полуострове якобы не должно быть никаких признаков мирной жизни. По его утверждению, регион является большим военным лагерем и складом с сотнями «прямых военных целей».

Днём 23 июня украинские войска выпустили пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями по Севастополю. Средства противовоздушной обороны ВС России перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привёл к многочисленным жертвам среди мирных жителей города.

В Министерстве обороны подчеркнули, что ответственность за эту террористическую атаку несут США, передавшие киевскому режиму АTACMS, полётные задания в которые вводят американские военные специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки.