Анкара, 26 июня, 2024, 14:09 — ИА Регнум. США и другие западные страны собирались «поставить на колени» и «наказать» Россию, однако всё получилось наоборот. Такое мнение 26 июня высказал обозреватель турецкой газеты Aydınlık Исмет Озчелик.

Сергей Корсун ИА Регнум

Обозреватель напомнил, что США намеревались принять Украину в НАТО, на что Россия заявила, что это обернётся эскалацией конфликта. После этого Вашингтон стал настаивать на таком решении, и в результате этого Киев потерял всё, что имел, отметил Озчелик.

«Первое, что они сделали — ввели экономические санкции. Они подключили к себе и Европу. Они думали, что смогут поставить (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина на колени, но им это не удалось. В прошлом году российская экономика выросла на 3,2%. На Западе рост ниже. Они собирались наказать Россию… Всё вышло наоборот», — написал он.

По словам обозревателя, после этого Вашингтон начал оказывать давление на несоблюдающих антироссийские санкции, открыто им угрожая, однако не смог достичь в этом успеха.

«Они [США] перешли к классической стадии — терроризму», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции являются обоюдоострым оружием и бумерангом бьют по интересам вводящих их стран. Представитель Кремля также назвал незаконными новые санкционные меры Евросоюза.

Вечером 23 июня заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал ракетный удар ВСУ по Севастополю и атаки боевиков в Дагестане терактом против народа России. Он подчеркнул, что после произошедшего для российской стороны ничем не отличаются Вашингтон, киевский режим и безумные фанатики.

Медведев 25 июня также написал, что Россия переживёт новые санкции Запада, однако не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку нанести вред её народу. Политик добавил, что виновным в этом придётся заплатить за свои действия.