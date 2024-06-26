Москва, 26 июня, 2024, 13:05 — ИА Регнум. По вопросу об освобождении журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа нечего комментировать, все получили, что хотели. Об этом 26 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

AP/TASS Джулиан Ассанж

«Речь идёт о судебной сделке. Все получили, что хотели. Нечего добавить, нечего комментировать», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Ассанжа 25 июня выпустили из британской тюрьмы, где он ожидал экстрадиции на территорию США. Основатель WikiLeaks провёл под арестом в Великобритании 1901 день и сразу после освобождения направился на тихоокеанский остров Сайпан (Содружество Северных Марианских островов).

На острове прошли слушания по единственному уголовному обвинению в адрес Ассанжа, обвиняемого в публикации американских секретных документов. Сделка со следствием позволит ему вернуться на родину — в Австралию.

Газета The Guardian сообщила, что Ассанж прослезился после освобождения в зале суда на американском острове Сайпан в Тихом океане. Судья Рамона Манглона после оглашения вердикта поздравила Ассанжа с грядущим днём рождения.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 25 июня прокомментировал освобождение Ассанжа из британской тюрьмы. По словам дипломата, условия освобождения журналиста нельзя считать ни положительным, ни отрицательным исходом дела.

Политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин заявил ИА Регнум, что освобождение Ассанжа связано с желанием Вашингтона поднять сильно пошатнувшийся рейтинг президента США Джо Байдена перед предстоящими в ноябре выборами.