Москва, 26 июня, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Убитого террористами в Дагестане протоирея Николая Котельникова наградят орденом Александра Невского посмертно, заявил 26 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.

Администрация города Дербента Протоиерей Николай Котельников

«За вот это страдание, которое претерпел почивший отец Николай, считаю необходимым наградить его орденом», — заявил патриарх Кирилл перед началом заседания высшего церковного совета.

Котельникова наградят орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени посмертно.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 25 июня наградил убитого в Дагестане священника Николая Котельникова орденом Мужества посмертно. В указе президента говорилось, что священника наградили за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении людей во время нападения террористов.

Отец Николай был настоятелем местной религиозной организации православного прихода «Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы» в Дербенте. Более 40 лет он преподавал жителям Дербента основы православной веры в воскресной школе.

Священник погиб от рук террористов 23 июня в Дербенте. У него остались жена, трое дочерей и шесть внуков. Похоронят отца Николая также в Дербенте.

Боевики 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По данным минздрава Дагестана, количество погибших в результате атак боевиков увеличилось до 21. В частности, погибли 15 силовиков. Их наградят посмертно.

В регионе 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

Изучив переписку в телефонах нападавших, следователи пришли к выводу, что боевики не спонтанно выбирали цели для атак, а планировали их заранее. Николай Котельников стал одной из основных целей террористов. Боевики закрепили фотографию настоятеля в чате, где накануне терактов обозначили время нападения на священника.