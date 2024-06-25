Москва, 25 июня, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил убитого в Дагестане священника Николая Котельникова орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован 25 июня на официальном портале правовой информации.

Официальный сайт городского округа «город Дербент»

«Наградить орденом Мужества Котельникова Николая Михайловича — протоиерея, настоятеля местной религиозной организации православного прихода «Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы» города Дербента Республики Дагестан Махачкалинской епархии РПЦ (Московский патриархат) (посмертно)», — говорится в указе.

Отмечается, что священника наградили за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов.

Как передавало ИА Регнум, вооружённые боевики 23 июня напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых террористов. Личности пятерых нападавших полиция установила.

Отец Николай погиб от рук террористов 23 июня в Дербенте. Следователи, изучив переписку в телефонах нападавших, пришли к выводу, что они не спонтанно выбирали цели своих атак, а планировали их заранее. Террористы избрали Николая Котельникова одной из основных целей. Также при подготовке теракта они чётко наметили и другие объекты для нападения — православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале.

Кроме того, боевики закрепили фотографию настоятеля в своём чате, где накануне терактов обозначили время нападения на священника словами «завтра в том месте в 16».

Отец Николай Котельников более 40 лет преподавал жителям Дербента основы православной веры в воскресной школе и пользовался большим авторитетом среди представителей других конфессий и горожан. У погибшего остались жена, трое дочерей и шесть внуков. Церемония прощания с протоиереем, предположительно, состоится 26 июня. Его похоронят в Дербенте.

Убийство православного священника в Дербенте — это попытка нарушить межнациональный и межконфессиональный мир в России. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя выводы следователей о том, что боевики заранее спланировали убийство Николая Котельникова.