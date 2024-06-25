Париж, 25 июня, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Освобождение австралийского репортёра, основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы в Великобритании стало победой для журналистики и свободы СМИ, говорится в заявлении международной неправительственной организации «Репортёры без границ» (RSF), опубликованном 25 июня в соцсети X (бывш. Twitter).

Tolga Akmen/Global Look Press Джулиан Ассанж

«Мы испытываем огромное облегчение от того, что эти судебные разбирательства наконец-то завершились», — говорится в заявлении.

RSF подчеркнула, что организация с самого начала боролась за освобождение Ассанжа, и теперь это произошло.

Как передавало ИА Регнум, WikiLeaks сообщило, что Ассанжа освободили 24 июня из британской тюрьмы строгого режима Белмарш, где он находится 1901 день, добиваясь, чтобы его не экстрадировали в США. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и журналист вылетел на самолёте в Австралию.

По информации телеканала CBS, Ассанж якобы решил заключить сделку с прокуратурой США, по которой частично признаёт вину, а его приговаривают к пяти годам заключения, которые он уже отбыл в Великобритании. Договорённости планируют завершить 26 июня в федеральном окружном суде принадлежащих США Северных Марианских островов в Тихом океане.

Ассанж находился в тюрьме с апреля 2019 года. Его задержали в посольстве Эквадора в Великобритании, где журналист до этого находится с июня 2012 года, скрываясь от преследования Соединёнными Штатами. Его обвиняют в раскрытии самого крупного в истории США массива секретных документов, журналисту грозило до 175 лет заключения.