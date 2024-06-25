Москва, 25 июня, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Реакция Запада на атаку ВСУ на Севастополь показывает, что он лишён нравственных основ. Об этом 25 июня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Tasnim News Agency

Он отметил, что в Еврокомиссии заявили, что нечего комментировать по поводу тяжелейшего теракта, совершённого Киевом при поддержке западных спонсоров.

«Эти люди лишены каких-то нравственных основ и вообще понятия человеческой морали», — сказал дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. В российском Минобороны отметили, что силы ПВО перехватили четыре ракеты, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты, что привело к жертвам среди мирного населения.

В оборонном ведомстве уточнили, что США несут ответственность за эту атаку, так как передали украинским властям эти ракеты, а полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

В результате агрессии украинских войск погибли четыре человека. Трое из них были местными жителями, а один прибыл из другого региона России. Также пострадали 153 мирных жителя, 79 из них, включая 27 детей, госпитализировали.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что двое пострадавших детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, ещё шестеро — в реанимации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что причастность Вашингтона не вызывает сомнений. Глава МИД заявил, что даже при поставке американских вооружений Киеву их не допускается использовать без участия военных из США.