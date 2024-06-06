Москва, 6 июня, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Западные страны не совсем поняли, о чём говорил президент России Владимир Путин, они не верят, что Россия готова поставить своё вооружение в регионы, которые могут нанести чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Об этом 6 июня корреспонденту ИА Регнум заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Во время встречи с руководителями международных информационных агентств президент Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда могут быть нанесены чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Ответ на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным, над этим предстоит подумать, добавил российский лидер.

«Западные страны пока не осознали значение этих слов и не верят, что Россия может осуществить такие действия. России должна поставлять оружие недружественным к блоку НАТО, США, Великобритании странам. Необходимо поддерживать слова президента и не сдерживаться в этом вопросе», — подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил, что раньше СССР или Россия никогда не поставляли оружие тем, кто борется против США. Однако сейчас ситуация изменилась, и России нужно действовать в своих национальных интересах.

Глазунов добавил, что если президент России говорит, то он всегда делает. Поэтому важно доказать делом, что Россия способна защищать свои интересы и действовать решительно.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер отметил, что если кто-то считает возможным поставлять дальнобойное оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по российской территории и создания проблем для России, то почему у Москвы нет права поставлять такое оружие в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, которые делают это в отношении России.

По словам Путина, ответ на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным, над этим предстоит подумать.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 мая вновь предложил разрешить Киеву наносить удары западным оружием по целям в России. По его утверждению, такие меры необходимы на фоне наступления российских военных под Харьковом.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что расположения военных, огневые позиции и логистические базы являются целями для ударов ВСУ американским оружием вглубь территории России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия даст соразмерный ответ и обеспечит свою безопасность на фоне прозвучавших на Западе призывов снять ограничения на использование Киевом западного оружия.

Глава спецштаба по вопросам Украины при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что ВСУ, вероятно, начнут использовать переданные Берлином зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для ударов по российским самолётам, находящимся в небе над территорией России.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус 30 мая заявил, что Германия передала Киеву четверть своих зенитных ракетных комплексов Patriot.

Власти Швеции объявили о новом пакете военной помощи для Украины объёмом 13,3 млрд шведских крон (свыше $1,2 млрд). По словам вице-премьера страны Эббы Буш, шведская сторона намерена предоставить Киеву самое необходимое для него оборудование. В минобороны Швеции указали, что передача Киеву самолётов радиолокационной разведки ASC 890 даст им новые возможности боевого управления целями в воздухе и на море.

Киевский режим ежедневно совершает попытки атаковать российские регионы. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник 5 апреля сообщил, что с начала года от ударов со стороны Вооружённых сил Украины по территории России погиб 201 мирный житель. Кроме того, с 1 января по 31 марта 2024 года от ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов. Из их числа ранения получил 721 человек. За первый квартал 2024 года киевский режим выпустил порядка 22 тыс. боеприпасов по гражданским объектам на территории России.

Мирошник 28 мая сообщил, что в прифронтовой зоне России с начала этого года от обстрелов со стороны ВСУ 30 детей погибли и 95 получили ранения.

Глава ДНР Денис Пушилин 26 мая сообщил, что за десять лет, с мая 2014 года, в ДНР погибли 9313 мирных жителей, 239 из них — дети. Ещё 14 117 человек, в том числе 886 детей, получили ранения. За это время ВСУ обстреляли 4,7 тыс. объектов инфраструктуры ДНР.