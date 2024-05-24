Берлин, 24 мая, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Германии испытывают нехватку не только военной техники, в частности танков, самолётов и кораблей, но также камуфляжной формы и снаряжения, заявил на заседании комитета по бюджету парламента Германии министр обороны Борис Писториус.

Газета Bild со ссылкой на доклад министерства об оснащении армии и закупках для ВС сообщила, что не каждый военнослужащий оснащён каской и бронежилетом. В 2023 году в ВС Германии было поставлено лишь 81,5% предметов одежды из согласованных контрактами, бронежилетов — 77%, касок — 76%. При этом один из поставщиков армии заявил о своём банкротстве.

Министерство заверило депутатов, что до конца 2025 года ситуация будет исправлена, однако опрощенные изданием офицеры ВС Германии заявили, что военное ведомство приукрашивает ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая сообщалось, что минобороны Германии разработало три варианта возвращения в стране воинского призыва. Один из них предполагает возвращение к всеобщему призыву как мужчин, так и женщин. По данным Bild, минобороны ФРГ считает именно этот вариант «самым многообещающим».

В январе 2024 года Писториус заявил, что странам Запада в течение трёх-пяти ближайших лет необходимо готовиться к возможной войне с Россией. Именно такое время, по мнению военных экспертов, требуется России для подготовки к возможному конфликту, сказал он.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года назвал полной чушью заявления о возможном «нападении» России на НАТО, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Глава МИД подчеркнул, что именно Запад делает противника из России.