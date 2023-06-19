Берлин, 19 июня, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Порядка 16 тыс. артиллерийских боеприпасов планируется закупить для нужд минобороны Германии. С соответствующей заявкой в ближайшие две недели обратится в бюджетный комитет Бундестага глава немецкого ведомства Борис Писториус. По информации журнала Der Spiegel, речь идёт о девяти контрактах общей стоимостью 118 млн евро.

Маргарита Князева ИА REGNUM Снаряды

Отмечается, что поставщиком выступит концерн Rheinmetall. На выделенные средства минобороны намерено закупить 155-миллиметровые снаряды для гаубиц Panzerhaubitze 2000.

В настоящее время, по данным издания, немецкие вооружённые силы располагают 20 тыс. снарядов данного калибра. По нормативам НАТО Германия к 2031 году должна иметь в наличии 230 тыс. снарядов.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году концерн Rheinmetall увеличит количество производимых снарядов с 450 до 600 тысяч единиц.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об опустошении арсеналов альянса. Запасы оружия и боеприпасов, по его словам, должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах военно-политического блока.

В свою очередь Евросоюз планирует ускорить поставки оружия и боеприпасов на Украину.

В Кремле и МИД России неоднократно отмечали, что на цели спецоперации не повлияет продолжение поставок оружия на Украину, это лишь втягивает страны Запада и НАТО всё глубже в конфликт.