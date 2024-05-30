Берлин, 30 мая, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 млн евро, передает агентство DPA в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Министр обороны Германии Борис Писториус объявляет о новом немецком пакете вооружений на сумму 500 млн евро для поддержки Украины во время визита в Одессу», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Франция и Германия обсудят на совместном заседании совета по обороне и безопасности выделение дополнительной помощи Украине.

24 мая Германия в рамках совместного с Данией проекта поставила Украине ещё 10 танков Leopard 1A5. Помимо танков новый пакет включает в себя также 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также 20 пулемётов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

Вместе с тем Писториус 24 мая на заседании комитета по бюджету немецкого парламента заявил, что Вооружённые силы Германии испытывают нехватку не только военной техники, в частности, танков, самолётов и кораблей, но также камуфляжной формы и снаряжения.

18 мая стало известно, что минобороны Германии запросило дополнительные 3,8 млрд евро на помощь Украине в рамках 2024 года. Кроме того, ожидается, что в следующем финансовом году бундесвер запросит для помощи Киеву рекордную сумму в размере 15 млрд евро.

У Запада нет такого «супероружия», поставка которого ВСУ переломила бы негативные для киевской армии тенденции на поле боя, подчеркнул 20 мая постпред России при ООН Василий Небензя. Мирное урегулирование конфликта на Украине ещё возможно, для этого Запад должен перестать поставлять в Киев вооружения, а власти Украины — выполнить требования, поставленные перед началом специальной военной операции, добавил он.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.