Москва, 25 июня, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Россия в ответ на введённый Советом ЕС запрет вещания «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» с 25 июня ввела ограничения доступа со своей территории к ресурсам 81 СМИ стран ЕС, сообщили 25 июня в пресс-службе МИД РФ.

РИА Новости / Владимир Сергеев

Ограничения распространяются на общеевропейских медиаоператоров. МИД отметил, что ограничил доступ к СМИ, которые систематически распространяют недостоверную информацию об СВО.

Ведомство напомнило, что Москва неоднократно предупреждала об ответных мерах, которые последуют на политически мотивированные притеснения журналистов из России и на необоснованные запреты российских СМИ в ЕС.

«Несмотря на это, в Брюсселе и столицах стран блока предпочли пойти по пути эскалации, очередным нелегитимным запретом вынудив Москву на принятие зеркальных и пропорциональных контрмер», — сообщили в российском ведомстве, подчеркнув, что ответственность за такое развитие событий полностью лежит на руководстве ЕС.

Москва готова пересмотреть своё решение, если ЕС снимет ограничения с российских СМИ.

Ведомство перечислило СМИ, в отношении которых Москва ввела ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории РФ. Среди них немецкие издания Der Spiegel и Die Zeit, испанские El Mundo, El Pais, EFE, итальянская La Repubblica, французская Le Monde. Всего в списке 81 СМИ из 25 стран.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая Совет ЕС заявил о запрете вещания четырёх СМИ, которые «распространяют и поддерживают российскую пропаганду». Запрет коснулся «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты», а также «Голоса Европы». Изданиям разрешили при этом брать интервью и проводить опросы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия продолжением зачистки Западом информационного пространства от любых альтернативных точек зрения.

Захарова накануне, 24 июня, сообщила, что готовятся ответные меры. Российский дипломат подчеркнула, что нет смысла рассчитывать на приверженность Брюсселя своим международно-правовым обязательствам.