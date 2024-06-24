Москва, 24 июня, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Москва разработала ответные меры на ограничение доступа к трём российским СМИ в Евросоюзе, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

«Понимая, что надеяться на приверженность еэсовского Брюсселя своим международно-правовым обязательствам бесполезно, Москва разработала ответные меры», — сказала дипломат.

Ответные ограничения ведомство объявит в ближайшее время, процитировали «РИА Новости» Захарову.

Как сообщало ИА Регнум, Европейский союз ограничит доступ к трём российским СМИ — «Известиям», «Российской газете» и «РИА Новости», начиная с 25 июня. Решение ввести меры по приостановке вещательной или направленной против ЕС деятельности ряда средств массовой информации Совет ЕС принял 17 мая. Согласно решению ЕС, эти российские СМИ должны полностью прекратить распространение через электронные средства массовой коммуникации любого контента.

Запрет на вещание в ЕС российских медиа стал продолжением зачистки информационного пространства от любых альтернативных точек зрения, заявила спикер МИД. Захарова добавила, что применение репрессивных мер в отношении российских СМИ не останется без реакции Москвы, ответные меры неизбежно последуют.