Москва, 25 июня, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР является предупреждением для третьих стран, которые стремятся обострить ситуацию в регионе. Об этом 25 июня заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путём», — процитировали «Известия» дипломата.

Он заверил, что договор не направлен против Южной Кореи или третьих стран, а также не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии. По словам замглавы МИД, основным источником напряжённости в регионе является политика США, которые постоянно наращивают там своё военное присутствие.

«Надеемся, что в Сеуле с пониманием воспримут новый договор и там возобладает здравый подход, в том числе к отношениям с Россией», — сказал Руденко.

Как сообщало ИА Регнум, договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали по итогам переговоров 19 июня в Пхеньяне. В числе прочего он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

По словам российского лидера, документ должен стать основой отношений двух стран на долгий период. Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира. Документ, предполагающий развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна, поднял союзнические отношения двух стран на новый, высокий уровень, добавил он.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что новый документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов. Он пояснил, что обновление договора потребовалось в связи с глубокими изменениями в геополитической обстановке, а также качественными переменами в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна в последнее время.

Целью нового документа, добавил Ушаков, будет обеспечение большей стабильности в Северо-Восточной Азии.

МИД Южной Кореи 21 июня вызвал посла России Георгия Зиновьева, чтобы выразить протест в связи с подписанным в Пхеньяне договором России с Северной Кореей, в котором оговаривается военная помощь.

Американское агентство The Associated Press написало 24 июня, что российский лидер визитом в Северную Корею послал странам Запада мощный сигнал о готовности бросить вызов их интересам. По мнению авторов публикации, это соглашение является ответом Путина на поставку НАТО Украине оружия для ударов по территории России.