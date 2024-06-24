Вашингтон, 24 июня, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин визитом в Северную Корею послал странам Запада мощный сигнал о готовности бросить вызов их интересам. Об этом 24 июня написало американское агентство The Associated Press (AP).

Гавриил Григоров/РИА Новости

«За улыбками, воздушными шарами и торжественной церемонией, которые сопровождали визит президента Владимира Путина в Северную Корею на прошлой неделе, звучал мощный сигнал: в условиях нарастающей конфронтации с США и их союзниками из-за Украины российский лидер готов бросить небывалый вызов интересам Запада», — отмечается в публикации.

Как напомнило издание, в подписанном Путиным с лидером КНДР Ким Чен Ыном соглашении предусмотрена взаимная помощь Москвы и Пхеньяна в случае, если на одну из стран произойдёт нападение.

При этом президент России также объявил о том, что у Москвы есть право на предоставление Пхеньяну российских вооружений, что может способствовать дестабилизации ситуации на Корейском полуострове и за его пределами, добавляется в статье.

По мнению авторов публикации, это соглашение является ответом Путина на поставку НАТО Украине оружия для ударов по территории России.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня обозреватель американской газеты The New York Times Дэмиен Кейв написал, что за проведённые в КНДР и Вьетнаме дни Путин смог разозлить США, встревожить Японию и Южную Корею и напугать ряд других стран Азии. По словам журналиста, после визитов президента России во Вьетнам и Северную Корею изменилась карта рисков в регионе.

Путин 18–19 июня посетил КНДР с государственным визитом. Во время нахождения в Пхеньяне глава государства провёл переговоры с Ким Чен Ыном, лидеры двух стран также подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Президент России назвал документ прорывным, в нём в числе прочего предусмотрено оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одного из участников.

После переговоров в Ханое 20 июня Путин и президент Вьетнама То Лам подписали ряд документов, включая заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя государствами. В нём указывается на то, что Москва и Ханой собираются наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.