Минск, 24 июня, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Россия не получала обращений по поводу второй конференции по Украине, заявил 24 июня на брифинге в Минске глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он назвал анонсированные планы провести ещё одно мероприятие по этому вопросу продолжением «сходки», которая прошла недавно в швейцарском Бюргенштоке.

«Все формулировки, которые мы слышим, а мы слышим то, что говорят публично… никаких обращений к нам не было», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, конференция по Украине в Бюргенштоке прошла 15–16 июня, при этом Россию на неё не пригласили. По её итогам было принято совместное коммюнике, в котором Россию призвали вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность судам ходить по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять всех военнопленных. В документ не включили пункт об отводе российских войск, на котором настаивает глава киевского режима Владимир Зеленский.

Замруководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква 22 июня заявил, что Киев планирует провести второй подобный саммит до конца этого года.

Лавров в мае назвал конференцию попыткой выдвинуть ультиматум Москве. Он подчеркнул, что представители России не будут участвовать ни в каких подобных переговорах, если там захотят продвигать так называемую «формулу Зеленского».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провальной конференцию Бюргенштоке. Она отметила, что такой результат был предсказуемым, так как западные страны и Киев изначально не планировали искать пути по мирному урегулированию. Им нужно продолжение конфронтации и её эскалация, подчеркнула дипломат.