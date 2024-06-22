Киев, 22 июня, 2024, 04:18 — ИА Регнум. В Киеве планируют провести второй «саммит мира» для разрешения конфликта с Россией до конца 2024 года, заявил замруководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры США ВСУ Украина

«Процесс не должен быть затянутым. Украина как никто хочет как можно быстрее мира», — передаёт его слова «Интерфакс-Украина».

В офисе Владимира Зеленского отметили, что в стране «не хотят мира на основе так называемого российского признания реальности». Украина готова «хоть завтра» начать переговоры при условии вывода российских войск.

Как передавало ИА Регнум, так называемый мирный саммит по Украине, на который не приглашали Россию, прошёл 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В совместном коммюнике конференции содержался призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять и освободить военнопленных. В документе также указали о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Коммюнике представляет собой электронный документ, не предполагающий физической подписи. В Швейцарии поясняли, что страны могут в любой момент как поддержать декларацию, так и отказаться от этого.

Глава МИД Сергей Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую формулу Зеленского.

Президент РФ Владимир Путин назвал швейцарскую конференцию паноптикумом и указал на противоречивость действий её организаторов. По его словам, они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но обвиняют Россию в отказе от переговоров и не приглашают её.

7 июня российский лидер, комментируя перспективы мирных переговоров по Украине, заявил, что киевский режим не имеет легитимности. Путин отметил, что вести диалог с Киевом получится, только если предварительно «разгромить» его, потому что иначе нынешнее руководство Украины не станет выполнять никакие договорённости. Президент России добавил, что киевский режим регулярно говорит одно, а поступает по-другому.