Москва, 17 июня, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Прошедшая в швейцарском Бюргенштоке конференция по Украине оказалась провальной. Запад и Киев должны понять, что альтернативы плану президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине не существует, говорится в опубликованном на сайте МИД комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Nikita Dezhurny

Дипломат подчеркнула, что киевский режим и его западные союзники должны прекратить вводить международное сообщество в заблуждение, меняя местами причину и следствие украинского кризиса. Кроме того, Запад и Украина должны понять, что разумной альтернативы мирному плану России не существует.

«Чем быстрее они это осознают, тем раньше начнётся процесс реального урегулирования и завершения боевых действий. В противном случае условия начала переговоров для них будут гораздо хуже», — добавила Захарова.

Вместе с тем представитель МИД отметила, что провал швейцарской конференции по Украины был предсказуем, так как Украина и западные страны изначально не намеревались заниматься поиском путей по мирному урегулированию конфликта.

«Мир на Украине их не интересует, им нужна дальнейшая конфронтация, эскалация и масштабирование боевых действий с целью реализации несбыточной мечты о нанесении России «стратегического поражения»», — подчеркнула дипломат.

Более того, по словам представителя дипведомства, мероприятия, подобные конференции в Бюргенштоке, не способны создать условия и служить площадкой для подлинно серьёзного диалога о достижении действительно всеобъемлющего, устойчивого и справедливого мира.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине, на которую не пригласили Россию. Итоговый документ призывает к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности. При этом в коммюнике не вошёл пункт о выводе российских войск, на котором ранее настаивал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Кроме того, представители 15 стран, участвовавшие в работе конференции, подписать итоговый документ отказались. Результативность «мирного саммита» стремится к нулю, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

17 июня помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что предложения президента Путина об урегулировании конфликта на Украине перечеркнули итоги так называемой мирной конференции в Швейцарии.

Участники мероприятия, хотели они того или нет, были вынуждены учитывать предложения, выдвинутые Путиным накануне, сказал Ушаков. Швейцарская конференция не внесла никакого вклада в продвижение подлинного урегулирования конфликта, подчеркнул помощник. Даже западные лидеры в ходе саммита отмечали, что добиться разрешения конфликта без участия России невозможно, добавил он.

Россия и Украина давно бы договорились, если бы её армией командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев, заявил в мае Владимир Путин. В июне президент назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и вывести свои войска с их территории.