* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 июня, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Таганский суд оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом 24 июня сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Столичный суд привлёк к административной ответственности журналиста Алексея Пивоварова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пивоварова признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ) и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля Пресненский суд Москвы оштрафовал журналиста Пивоварова на 30 тысяч рублей за отсутствие соответствующей маркировки в его публикациях. Его обвинили в том, что он не установил маркировку иностранного агента в публикациях в Сети.

В марте Пивоваров заявил, что права на свой Telegram-канал он передал команде редакторов, а часть сотрудников уволил из-за невозможности платить им зарплату. Он пояснил, что такое решение принял в связи с тем, что в силу вступил закон о запрете рекламы у иноагентов.

Пивоваров признан иностранным агентом летом 2022 года. Он получал деньги от ряда иностранных компаний, в том числе от Sreda Foundation (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), зарегистрированной на Бермудских Островах.