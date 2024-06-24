Москва, 24 июня, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Москва в связи с отзывом аккредитации у российского журналиста в Вене примет ответные меры. Об этом 24 июня сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Paul Zinken/Global Look Press

Она уточнила, что речь идёт о руководителе представительства ТАСС в Вене Арине Давидян. Дипломат добавила, что власти Австрии приняли решение отозвать у неё журналистскую аккредитацию и отказали в продлении вида на жительство.

«[Это] делает невозможным её дальнейшее пребывание в стране и исполнение своих профессиональных обязанностей», ― указала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что ответные меры Москва примет в отношении австрийского журналиста, аккредитованного в России.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня Россия отозвала аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг в ответ на действия Вены. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что возможность аккредитации новых сотрудников ORF в России будет рассмотрена только после создания Австрией условий для работы представителей российских СМИ в Вене.

Захарова 12 июня рассказала, что за две недели до выдворения корреспондента ТАСС Ивана Попова из страны посла Австрии Вернера Альмхофера вызвали в Министерство иностранных дел России для выяснения претензий австрийской стороны. Встреча длилась почти час, однако по этому поводу российской стороне так и не было ничего сказано.

В конце мая посла Австрии вызвали в МИД РФ и выразили ему решительный протест в связи с дискриминационными действиями против российских журналистов. Альмхофера предупредили, что, если Вена не пересмотрит своё решение, Москва примет ответные меры. Однако 7 июня Попов вынужденно покинул Вену.

Официальный представитель МИД 11 июня заявила, что Россия продолжит ответные выдворения иностранных представителей СМИ из страны при продолжении притеснения на Западе российских журналистов.

В конце декабря 2023 года посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил о потере Австрией внешнеполитической самостоятельности. Дипломат подчеркнул, что Москва уже не рассматривает Вену в качестве объективного посредника в международных конфликтах.