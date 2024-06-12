Москва, 12 июня, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Посла Австрии Вернера Альмхофера за две недели до выдворения корреспондента ТАСС Ивана Попова из страны вызвали в Министерство иностранных дел России для выяснения претензий австрийской стороны. Об этом 12 июня рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

Nikita Dezhurny

«Примерно за две недели до этого (до выдворения российского корреспондента. — Прим. ред.) в МИД был вызван австрийский посол», — сказала она.

Дипломат уточнила, что в ходе почти часовой встречи в МИД пытались выяснить, какие претензии у Вены к российским журналистам, однако по этому поводу российской стороне так и не было ничего сказано.

«То есть была зачитана какая-то формулировка, что по линии какого-то из ведомств, внутренних дел, что-то вроде такого, есть какие-то формальности, которые они могли бы увязать, ну и так далее», — добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня МИД сообщил об отзыве аккредитации у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг в ответ на действия властей Австрии. Отмечалось, что 30 апреля Вена без объяснений отозвала аккредитацию у Попова.

В конце мая посла Австрии вызвали в МИД РФ и выразили ему решительный протест в связи с дискриминационными действиями против российских журналистов. Альмхофера предупредили, что, если Вена не пересмотрит своё решение, Москва примет ответные меры. Однако 7 июня Попов вынужденно покинул Вену.

Официальный представитель МИД 11 июня заявила, что Россия продолжит ответные выдворения иностранных представителей СМИ из страны при продолжении притеснения на Западе российских журналистов.