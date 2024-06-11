Москва, 11 июня, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Ответные выдворения иностранных представителей средств массовой информации из России продолжатся при дальнейшем притеснении на Западе российских журналистов. Об этом 11 июня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Она обратила внимание на ряд публикаций в иностранных СМИ, в которых критиковался зеркальный ответ России на высылку из Австрии одного из российских журналистов. По мнению западных журналистов, ответная мера была якобы ничем не мотивирована.

«Дежурная желчь, сочащаяся со страниц западной прессы при любом упоминании России в целом и положения их персонала в частности, резко контрастирует с тем, что эти же самые корреспонденты говорят «не под запись», рассказывая о полном комфорта пребывании в нашей стране», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что в случае дальнейшего притеснения российских журналистов в западных странах продолжатся выдворения представителей иностранных СМИ из РФ.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня Россия отозвала аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг в ответ на действия Вены. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что возможность аккредитации новых сотрудников ORF в России будет рассмотрена только после создания Австрией условий для работы представителей российских СМИ в Вене.