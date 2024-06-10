Москва, 10 июня, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Россия отзывает аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг в ответ на действия Вены. Об этом 10 июня говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что 30 апреля Австрия отозвала аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова. Никаких объяснений официальные власти страны не предоставили.

31 мая МИД вызвал посла Австрии Вернера Альмхофера, которому выразил решительный протест в связи с дискриминационными действиями против российских журналистов. Его предупредили, что если Вена не пересмотрит своё решение, то Россия примет ответные меры. Несмотря на это, 7 июня Попову пришлось покинуть Вену.

«В связи с этим были приняты зеркальные меры к журналисту московского бюро Австрийского радио и телевидения Марии Книпс-Виттинг. 10 июня ей предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

МИД добавил, что будет готов рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ORF в России после создания Австрией условий для работы российских медиа в Вене.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля МИД вызвал посла Австрии в Москве. Ему был заявлен протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства в Вене.

В конце декабря 2023 года посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил о потере Австрией внешнеполитической самостоятельности. Дипломат подчеркнул, что Москва уже не рассматривает Вену в качестве объективного посредника в международных конфликтах.