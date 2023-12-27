Вена, 27 декабря, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Россия уже не рассматривает Австрию в качестве объективного посредника в международных конфликтах. Об этом 27 декабря заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

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«Своей оголтелой политикой Вена серьёзно потеряла не только в наших глазах, но и «похоронила» свой былой имидж непредвзятого посредника в решении международных конфликтов», ― сказал в беседе с «РИА Новости» дипломат.

По его словам, об упадке какой-либо внешнеполитической самостоятельности Австрии не говорит сегодня лишь ленивый. Любинский добавил, что об этом в том числе свидетельствуют результаты её голосования против важных резолюций в Генассамблее ООН ― о борьбе с героизацией нацизма и о немедленном объявлении перемирия между Израилем и Палестиной.

В феврале, после того, как Вена объявила о высылке четырёх российских дипломатов, Любинский заявил, что Австрия сделала выбор в пользу обрушения отношений с Россией. По его словам, такое решение повредит авторитету Австрии как нейтральной площадки и возможного посредника, Россия сделает выводы.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 12 декабря заявила о том, что Россия сожалеет, что Австрия забыла о традициях нейтралитета ради неочевидных и превратно понятых сиюминутных интересов в контексте украинского кризиса. Дипломат уточнила, что таким образом Австрия добровольно лишила себя возможности быть посредником в поиске решений для острых вызовов современности.

17 декабря Вена сняла блокировку с введения Евросоюзом 12-го пакета санкций против России. При этом ранее страна наложила вето на решение ЕС по очередному санкционному пакету. Австрийские власти сделали это, добиваясь от украинских властей исключения Raiffeisen Bank из списка спонсоров боевых действий.

После того как Украина исключила австрийскую банковскую группу из санкционного списка, Вена сняла вето.