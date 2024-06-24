Луганск, 24 июня, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Любые попытки внесения разлада между религиозными конфессиями являются бесчеловечными, и их обязательно будут пресекать. Об этом 24 июня заявил муфтий ЛНР Мухаммад Исмаил, комментируя теракты в Махачкале и Дербенте.

Официальный сайт главы республики Дагестан

«Все попытки внести разлад между конфессиями бесчеловечны и обязательно будут пресечены», — процитировал его Луганский информационный центр.

Муфтий ЛНР также призвал россиян быть сильными и едиными, как в поклонении Богу, так и в том, чтобы противостоять провокациям и произволу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о терактах в Дагестане в центральный аппарат ведомства. Следователям также поручили детально восстановить картину преступлений и определить причастных к их организации лиц.

Группа вооружённых боевиков 23 июня напала на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане. Правоохранители ликвидировали шестерых нападавших. После этого 24, 25 и 26 июня в республике объявили днями траура.

Глава Дагестана Сергей Меликов 24 июня заявил, что власти региона продолжат выявлять спящие ячейки террористов. Он также призвал сограждан поддерживать действия сотрудников силовых ведомств, которые направлены на стабилизацию ситуации.

В СК 24 июня заявили, что в результате терактов в Дербенте погибли 19 человек, в том числе 15 правоохранителей и четверо мирных жителей. Сотрудники правоохранительных органов установили личности пяти ликвидированных боевиков.

Ряд лидеров государств выразили соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане. Так, президент Киргизии Садыр Жапаров отметил, что Бишкек выступает против любых форм терроризма. А премьер-министр Армении Никол Пашинян решительно осудил теракты в Дербенте и Махачкале.