Ереван, 24 июня, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил теракты в Дербенте и Махачкале. Об этом говорится в телеграмме главы армянского правительства с соболезнованиями в связи с атаками террористов президенту России Владимиру Путину, которую 24 июня опубликовала пресс-служба кабмина Армении.

Алексей Майшев/РИА Новости Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян

Пашинян отметил, что с глубокой скорбью узнал новости о терактах в Дагестане, в результате которых погибли мирные жители и правоохранители.

«Республика Армения решительным образом осуждает данные теракты и считает любое проявление насилия недопустимым», — написал он.

Глава правительства Армении также попросил российского лидера передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 июня президент Киргизии Садыр Жапаров направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в Махачкале и Дербенте. Он подчеркнул, что Бишкек выступает против любых форм терроризма и поддерживает усилия российских властей по обеспечению безопасности.

Перед этим соболезнования в связи с терактами в Дагестане выразили российскому лидеру президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Вооружённые боевики 23 июня напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Правоохранители ликвидировали шестерых террористов. В Дербенте от рук боевиков погибли настоятель храма 66-летний Николай Котельников и охранник, а также начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев. В республике 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

В Следственном комитете России 24 июня сообщили, что в результате терактов в Махачкале и Дербенте погибли 19 человек, включая 15 правоохранителей и четверых мирных жителей. следователи квалифицировали действия боевиков по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия») и пп. «а», «б» ч. 4 ст.226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»).

Позднее в СК рассказали, что правоохранители установили личности пяти ликвидированных в Дагестане боевиков, которые напали религиозные здания и обстреляли сотрудников правоохранительных органов.