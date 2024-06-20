Ханой, 20 июня, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Россия и Вьетнам приняли совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в страну.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

Заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений» президенты Владимир Путин и То Лам приняли по итогам переговоров, которые прошли в Большом зале президентского дворца в Ханое.

Российская и вьетнамская стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, двусторонние соглашения между РАНХиГС, ВШЭ, ДВФУ и вьетнамскими вузами, в том числе Ханойским государственным университетом. Кроме того, утверждён график возведения при участии «Росатома» центра ядерной науки и технологий.

Москва и Ханой договорились о значительном углублении связей в области энергетики. Компании «Зарубежнефть» выдана лицензия на освоение блока 11.2 континентального шельфа Вьетнама, а «Новатэк» подписал меморандум о сотрудничестве с руководством страны. Ещё один меморандум касается сотрудничества лабораторий в борьбе с инфекциями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита Путина во Вьетнам ожидается подписание более 20 документов, в числе которых совместное заявление, подтверждающее принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем.

О намерении России запустить во Вьетнаме СПГ-проекты Путин сообщил в статье, написанной для вьетнамской газеты «Нян Зан». Он отметил, что Россия работает над созданием во Вьетнаме центра по ядерным технологиям.

Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.