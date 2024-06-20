Ханой, 20 июня, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Россия и Вьетнам намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил вьетнамский президент То Лам после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Ханое.

РИА Новости/ Виктор Толочко

«Мы будем наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, вместе будем бороться с новыми и традиционными вызовами [международной стабильности]», — сказал То Лам.

Он добавил, что Москва и Ханой выступают за обеспечение мира в регионе Южно-Китайского моря, безопасность судоходства и мирное решение конфликтов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Путин и То Лам провели двусторонние переговоры в Ханое в Большом зале президентского дворца. По их итогам лидеры подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Путин после переговоров заявил, что российско-вьетнамские отношения развиваются в духе взаимного уважения и учёта интересов двух стран. Ранее он подчеркнул, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства с республикой относится к числу приоритетов Москвы.