Нью-Йорк, США, 23 июня, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин всего четыре дня провёл в КНДР и Вьетнаме, но сумел разозлить Соединённые Штаты, встревожить Японию и Южную Корею и напугать ряд других азиатских стран. Об этом обозреватель Дэмиен Кейв заявил в статье для The New York Times (NYT), опубликованной 22 июня.

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Четыре дня в Азии. Это всё, что нужно было президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон, подорвать позиции Пекина и напугать ряд стран Индо-Тихоокеанского региона, которые и так пытаются справиться с запутанным мировым порядком», — констатировал Кейв.

По его словам, после визитов российского лидера в Пхеньян и Ханой изменилась карта рисков в Азии. В центре внимания оказалась Северная Корея, которая договорилась с Россией о взаимной военной поддержке. Во Вьетнаме Путин, подписавший не меньше дюжины соглашений, настаивал на невозможности построения надёжной архитектуры безопасности с помощью «закрытых военно-политических блоков».

«Вызывающая» поездка Путина показала, что противостояние в мире, которое иногда представляют как борьбу между США и Китаем, не столь бинарно. Кроме того, визиты российского лидера добавили головной боли руководству стран Азиатского региона, говорится в статье.

Посол США в Японии Рам Эмануэль, оценивая поездку Путина, применил выражение «сбылись ваши худшие опасения», а бывший посол Австралии в Москве Питер Теш обвинил российского лидера в стремлении «сохранить мировой хаос» и вывести из равновесия другие страны.

Как сообщало ИА Регнум, 18–19 июня Путин посетил КНДР с государственным визитом. В Пхеньяне президент России и лидер страны Ким Чен Ын провели переговоры и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Путин назвал его прорывным документом и отметил, что в рамках договора поставлены масштабные задачи и ориентиры по углублению связей двух стран. Договор предусматривает в том числе оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одного из участников.

По итогам переговоров в Ханое 20 июня Путин и президент Вьетнама То Лам подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. В частности, страны намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 июня, что предсказуемая реакция Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам вызывает тем не менее полное непонимание в России, так как сотрудничество Москвы с Пхеньяном и Ханоем не направлено против третьих стран.