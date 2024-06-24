Москва, 24 июня, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Российские власти пока не принимали никаких решений по поводу закрытия туристического сезона после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом 24 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Никаких решений на этот счёт не принималось. И пока по этой теме сказать ничего не могу», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ВСУ 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей, в больницы обратился 151 пострадавший.

Обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS продемонстрировал, что власти США окончательно встали на сторону международного терроризма, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, кровавым деяниям ВСУ не может быть никакого оправдания. Дипломат подчеркнул, что ответственным за гибель мирных жителей не удастся уйти от ответственности.

Все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки, а потому ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям несёт прежде всего Вашингтон, заявило Минобороны России. Террористическая атака не останется без ответа, отметило ведомство.