Москва, 4 июня, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Практика покупки гражданства России должна быть прекращена, заявил 4 июня глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Совет провёл специальное заседание по вопросу обеспечения прав граждан России при реализации миграционной политики. В нём участвовали в том числе представители МВД, министерств труда, просвещения, здравоохранения и других ведомств.

«Покупку гражданства России надо прекратить! Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, — это коррупция. Это недопустимо», — сказал Фадеев, которого цитирует пресс-служба совета.

Профильные структуры близки к тому, чтобы концептуально оформить новую миграционную политику России, почти по всем вопросам достигнут консенсус, сказал глава СПЧ. В числе уже согласованных аспектов — учётный контроль ситуации с миграцией, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент Владимир Путин заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.

В августе 2023 года Фадеев заявлял, что детей-мигрантов нужно в обязательном порядке учить русскому языку в специальных центрах ещё до поступления в школы, а принимать в первый класс детей с недостаточным уровнем владения языком недопустимо. Также глава СПЧ предлагал сделать знание русского языка обязательным условием для получения пособий женщинами-мигрантами, которые получили российское гражданство. Мигранты, которые не хотят интегрироваться в российское общество, стране не нужны, отмечал Фадеев.

Для урегулирования миграционной ситуации в России необходимо повышение минимальной оплаты труда, введение обязанности работодателя отдавать предпочтение прежде всего местным работникам, а также «вытаскивание из тени» и неэффективной занятости граждан страны, отмечал в комментарии для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.