Москва, 24 июня, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Генеральный директор «Локалкичен» («Кухня на районе») Антон Лозин и два других фигуранта дела о массовых случаях ботулизма обжаловали домашний арест, следует из данных Замоскворецкого суда Москвы.

Кадр из видео Антон Лозини

«Зарегистрированы апелляционные жалобы на решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — следует из данных суда.

Как передавало ИА Регнум, пищевое отравление получили более 120 человек в Москве, 20 человек в Подмосковье, 18 в Татарстане и 16 в Нижегородской области. По данным Telegram-канала «112» вспышки ботулизма зафиксировали в также Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Общее количество заболевших достигло 375 человек.

По факту массового отравления ботулизмом возбудили уголовное дело. По версии следствия, фигуранты дела изготовили более 2000 порций некачественного блюда «Лобио». Гендиректор «Локалкитчен» и ещё несколько обвиняемых действовали в составе группы лиц по предварительному сговору.

Суд отправил под домашний арест до 15 августа троих обвиняемых по этому делу: гендиректора Антона Лозина, коммерческого директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову. Суд арестовал повара компании-производителя фасоли «Савон-К» Карима Норматова.