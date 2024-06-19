Москва, 20 июня, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Следствием установлено, что фигуранты уголовного дела о массовом отравлении людей изготовили более 2 тыс. порций некачественного блюда «Лобио». Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Parentingupstream В больничной палате

Отмечается, что гендиректор «Локалкичен» Антон Лозин и ещё несколько обвиняемых действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, нарушая требования безопасности.

«Было изготовлено не менее 2336 порций блюда «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли через онлайн-магазин «Самокат» неограниченному кругу лиц», — пояснили в суде.

По последним данным, пищевое отравление получили более 120 человек, которые ели «Лобио». Они с диагнозом «ботулизм» госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее суд отправил под домашний арест до 15 августа троих обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина, руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову и гендиректора «Локалкичен» Антона Лозина.

При этом суд арестовал по данному делу повара компании-производителя фасоли «Савон-К» уроженца Таджикистана Карима Норматова. Он будет содержаться под стражей также до 15 августа. По указанию Шина повар с нарушением требований безопасности готовил фасоль и расфасовывал её для дальнейшей перевозки на склад компании «Локалкитчен», минимизируя финансовые затраты.

В нескольких регионах России обвиняемые пытались уничтожить некачественную продукцию, а Норматов хотел скрыться. Повара задержали в аэропорту Жуковский. Он заявил, что скрываться не собирался, а лишь хотел съездить домой.