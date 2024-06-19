Москва, 19 июня, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы 19 июня отказал следствию в аресте гендиректора «Локалкичен» («Кухня на районе») Антона Лозина, обвиняемого в массовом отравлении людей пищевой продукцией компании. О решении сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Следственный комитет России

Лозина постановлением суд отправил под домашний арест до 15 августа 2024 года с установлением определенных запретов.

Руководитель компании обвиняется в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, Лозин и другие фигуранты уголовного дела действовали по предварительному сговору, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли посредством онлайн-магазина «Самокат» неограниченному кругу лиц.

«Из-за нарушений требований безопасности более 120 человек госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов России с диагнозом «Ботулизм», — добавили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, ранее суд также отправил под домашний арест до 15 августа двоих обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову.

При этом суд арестовал по данному делу повара компании-производителя фасоли «Савон-К» Карима Норматова. Он будет содержаться под стражей до 15 августа. По указанию фактического руководителя повар с нарушением требований безопасности готовил фасоль и расфасовывал её для дальнейшей перевозки на склад компании «Локалкитчен», минимизируя финансовые затраты.