Москва, 24 июня, 2024, 01:23 — ИА Регнум. В Дагестане в терактах погибли и пострадали правоохранители, а также и гражданские лица, террористы жестоко убили протоиерея Николая Котельникова. В связи с произошедшим патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал пресекать любые попытки межнациональной вражды и радикализации религий, выразив соболезнования главе республики Сергею Меликову, родным погибших и пострадавших.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Враг не оставляет попыток разрушить межрелигиозный мир и согласие внутри нашего общества, намеренно выбирая в качестве мишеней для своих атак священные для верующих объекты… Необходимо сделать всё возможное для того, чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно, в том числе и в бытовых формах, ибо от этого во многом зависит настоящее и будущее нашей страны», — привела слова патриарха пресс-служба РПЦ.

Владыка выразил надежду, что спецслужбы приложат необходимые усилия для скорейшего и полного раскрытия преступления, а виновные понесут заслуженное наказание.

Также патриарх Кирилл заявил, что глубоко скорбит из-за погибших, в частности, клирика Махачкалинской епархии — протоиерея Николая Котельникова.

Митрополит направил соболезнования руководству Дагестана и семьям пострадавших при терактах в республике.

Как сообщало ИА Регнум, в Дербенте и Махачкале Республики Дагестан боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В Дербенте были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай.

Число погибших в результате атак террористов в Дагестане возросло до девяти, семеро из них — правоохранители, 25 человек пострадали.

В Махачкале 23 июня после перестрелки в больницы города доставлены 16 человек, в их числе 13 полицейских и трое гражданских.

Правоохранители задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Его доставили на допрос в полицию. Среди ликвидированных спецслужбами боевиков оказались двое сыновей и племянник Омарова.

Силовики заявили об уничтожении в Дагестане не менее шести боевиков. В Дербенте активную фазу контртеррористической операции в завершили.