Махачкала, 23 июня, 2024, 20:22 — ИА Регнум. В Дагестане введён правовой режим контртеррористической операции, сообщил 23 июня Национальный антитеррористический комитет.

Национальный антитеррористическогий комитет/ ТАСС

Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан, пресечения терактов и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, сказано в заявлении ведомства.

Принимаются меры по поиску и нейтрализации боевиков, заявил также комитет.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Также сообщалось об убийстве настоятеля храма. Злоумышленники скрылись с места преступления.

Вечером того же дня в Махачкале произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь на улицах города и обстреляли пост ДПС, сообщило министерство внутренних дел республики. Был объявлен план «Перехват».

После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Меликов. Глава республики подчеркнул, что злоумышленники рассчитывали создать панику и посеять страх, и призвал жителей республики соблюдать спокойствие.

При нападении боевиков были убиты шесть сотрудников полиции, ещё 12 получили ранения, сообщило МВД республики. Двое боевиков, напавших на церковь и синагогу и расстрелявших полицейских в Махачкале, ликвидированы, сообщил Национальный антитеррористической комитет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.