Махачкала, 23 июня, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Силовые структуры перекрыли все выезды из Махачкалы в Дагестане. О принятых мерах сообщили в пресс-служба МВД республики.

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«Выезды из Махачкалы перекрыты. Сообщники боевиков могут попытаться скрыться из города», — написала в Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

В регионе введён режим контртеррористической операции.

Как сообщало ИА Регнум, при нападении террористов в Дербенте 23 июня погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев. Он получил тяжёлое ранение, врачи спасти его не смогли.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Боевики скрылись с места преступления. Позднее стало известно, что во время нападения в Дербенте были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай.

Позднее боевики обстреляли автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала в Дагестане. Один человек получил ранение. Силовики выехали на место происшествия.

Также 23 июня перестрелка произошла в Махачкале, неизвестные открыли огонь на улицах и обстреляли пост ДПС. В городе объявили план «Перехват». Двоих боевиков, расстрелявших полицейских, ликвидировали.

Боестолкновение полицейских с боевиками продолжается в Дагестане. В частности, в Махачкале на улице Магомедтагирова вечером 23 июня полицейским удалось ликвидировать не менее четырёх террористов.