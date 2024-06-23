Махачкала, 23 июня, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Боестолкновение полицейских с боевиками продолжается в Дагестане, в частности в Махачкале на улице Магомедтагирова. Подробности сообщаются в Telegram-канале МВД по Дагестану.

Кадр из видео

На улице Магомедтагирова вечером 23 июня полицейским удалось ликвидировать не менее четырёх террористов. Операция продолжается.

СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье «теракт».

Как сообщало ИА Регнум, перестрелка в церкви Махачкалы завершена, заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Минимум один нападавший боевик убит. Предположительно, преступники проникли на территорию церкви через забор.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Ранее местные каналы распространили информация о том, что в церкви в Махачкале удерживаются заложники. Региональное МВД опровергло эти сообщения. По информации ведомства, 19 человек закрылись внутри помещения с целью собственной безопасности. Во время нападения боевиков были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай, а также охранник храма.

По последним данным МВД Дагестана, правоохранители ликвидировали в Махачкале четверых боевиков.

После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Меликов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, сообщил источник в правоохранительных органах. В регионе был введён режим контртеррористической операции.

Неизвестные обстреляли автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала в Дагестане, один человек ранен.