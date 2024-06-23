Махачкала, 23 июня, 2024, 18:57 — ИА Регнум. В Махачкале произошла перестрелка, неизвестные открыли огонь на улицах города.

Кадр из видео

Местные Telegram-каналы пишут, что стрельба слышна на улице Мирзабекова, там же загорелся автомобиль.

По данным республиканского управления МВД, злоумышленники обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина. В результате перестрелки, предварительно, сотрудник полиции убит и ещё шесть человек ранены.

Уточняется, что среди гражданского населения пострадавших и погибших нет.

В городе объявлен план «Перехват», личности злоумышленников пока устанавливаются.

Ранее стало известно о стрельбе в городе Дербент. Там неизвестные обстреляли синагогу и церковь. Министерство внутренних дел Дагестана информировало, что один сотрудник МВД погиб и ещё один получил ранения.

Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут, отметила пресс-служба министерства. Информация об обстоятельствах происшествия и количестве пострадавших уточняется, сказано также в сообщении.