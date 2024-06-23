Махачкала, 23 июня, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Шесть правоохранителей погибли при нападении боевиков в Дербенте и Махачкале, ещё 12 полицейских получили ранения, сообщили 23 июня в республиканском МВД.

РИА Новости. Фото очевидца

«В общей сложности в Махачкале и Дербенте, по данным на эту минуту, убиты шесть сотрудников правоохранительных органов, 12 ранены», — сказано в сообщении.

Вечером 23 июня сначала появилась информация о стрельбе в Дербенте, неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Республиканское МВД позднее информировало, что, по предварительным данным, в результате перестрелки один сотрудник полиции погиб, ещё один получил ранения. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут. Позднее стало известно, что во время нападения в Дербенте был убит настоятель храма отец Николай. Также был убит охранник храма.

Вечером того же дня перестрелка произошла в Махачкале, неизвестные открыли огонь на улицах города и обстреляли пост ДПС. Сообщалось об одном погибшем и шестерых раненых. В городе был объявлен план «Перехват». Двое боевиков, расстрелявших полицейских, были ликвидированы, сообщил Национальный антитеррористической комитет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Меликов. Глава республики подчеркнул, что злоумышленники рассчитывали создать панику и посеять страх, и призвал жителей республики соблюдать спокойствие.