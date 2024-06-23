Махачкала, 23 июня, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после вооружённых нападений в Дагестане, сообщило ведомство 23 июня.

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В результате нападений есть погибшие и пострадавшие, в том числе среди гражданских лиц, сказано в сообщении в Telegram-канале СК.

«Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооружённых нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица», — сообщило ведомство.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Один сотрудник полиции погиб, ещё один получил ранения. Также сообщалось об убийстве настоятеля храма. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут.

Вечером того же дня в Махачкале произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь на улицах города и обстреляли пост ДПС, сообщило министерство внутренних дел республики. По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб, шестеро получили ранения. Объявлен план «Перехват».

После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Меликов. Неизвестные предприняли попытки к дестабилизации ситуации в республике, отметил он. Глава республики подчеркнул, что злоумышленники рассчитывали создать панику и посеять страх, и призвал жителей республики соблюдать спокойствие.

Двое боевиков, напавших на церковь и синагогу и расстрелявших полицейских в Махачкале, ликвидированы, сообщил Национальный антитеррористической комитет. Остальных преступников разыскивают.