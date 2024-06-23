Махачкала, 23 июня, 2024, 19:34 — ИА Регнум. После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб, сообщил 23 июня глава республики Сергей Меликов.

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Неизвестные предприняли попытки к дестабилизации ситуации в республике, по предварительной информации, среди сотрудников полиции есть пострадавшие, отметил Меликов в своём Telegram-канале.

«Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься оперативно в интересах безопасности жителей республики», — написал глава Дагестана.

Он также отметил, что злоумышленники рассчитывали создать панику и посеять страх, и призвал жителей республики соблюдать спокойствие.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 июня в Махачкале произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь на улицах города. На улице Ермошкина злоумышленники обстреляли пост ДПС, сообщило министерство внутренних дел республики. По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб, шестеро получили ранения. Объявлен план «Перехват».

Также вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Один сотрудник полиции погиб, ещё один получил ранения. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут.