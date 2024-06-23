Дербент, Дагестан, 23 июня, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Один сотрудник МВД погиб и ещё один получил ранения при стрельбе у синагоги в Дербенте, сообщило 23 июня министерство внутренних дел республики.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Неизвестные обстреляли из автоматического орудия церковь и синагогу, сказано в сообщении ведомства.

«По информации из Дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации один сотрудник полиции погиб, один ранен», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут, отметила пресс-служба министерства.

Информация об обстоятельствах происшествия и количестве пострадавших уточняется, сказано также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года неизвестные совершили нападение на католический храм Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Один человек погиб, двое получили ранения. Нападение произошло во время воскресной службы. Два человека в масках ворвались в здание церкви и открыли стрельбу. По подозрению в причастности к преступлению было задержано более 50 человек.

В январе 2023 года неизвестные открыли стрельбу в центре Лондона рядом со зданием церкви, где проходила церемония похорон. Злоумышленники стреляли из движущегося автомобиля. Ранения получили шесть человек, в том числе двое детей.