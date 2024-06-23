Махачкала, 23 июня, 2024, 19:18 — ИА Регнум. В результате стрельбы в Махачкале, по предварительной информации, один сотрудник полиции убит, шестеро получили ранения. Об этом 23 июня сообщили в региональном МВД.

Максим Блинов/РИА Новости

Уточняется, что среди гражданского населения пострадавших и погибших нет.

Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что в Махачкале произошла перестрелка, неизвестные открыли огонь на улицах города. В частности, стрельба слышна на улице Мирзабекова, там же загорелся автомобиль.

Позднее в МВД уточнили, что злоумышленники обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день стало известно о стрельбе в городе Дербент. Там неизвестные обстреляли синагогу и церковь. Министерство внутренних дел Дагестана информировало, что один сотрудник МВД погиб и ещё один получил ранения.

Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут, отметила пресс-служба министерства. Информация об обстоятельствах происшествия и количестве пострадавших уточняется, сказано также в сообщении.